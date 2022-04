Öffentlicher Personennahverkehr - Köln FOTO: Rolf Vennenbernd ÖPNV Busse und Bahnen haben wieder mehr Fahrgäste Von dpa | 11.04.2022, 13:54 Uhr | Update vor 12 Min.

Es nutzen wieder mehr Menschen Busse und Bahnen, um zur Arbeit zu kommen oder zum Einkaufen zu fahren. Im vierten Quartal 2021 seien in Nordrhein-Westfalens Nahverkehr 445,1 Millionen Fahrgäste befördert worden und damit 11,6 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf mit. Im Vergleich zu den letzten drei Monaten des Jahres 2019 - also vor der Corona-Pandemie - war es aber noch ein Minus von 21,2 Prozent.