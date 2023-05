Reisebusse in Brand Foto: -/Feuerwehr Alsdorf/dpa up-down up-down Brände Busse in Halle ausgebrannt: Explosionen beim Löscheinsatz Von dpa | 13.05.2023, 14:13 Uhr

Zwei Reisebusse sind bei einem Feuer in einer Lagerhalle in Alsdorf-Schaufenberg nahe Aachen ausgebrannt. Da die Tanks der Busse der enormen Hitze nachgegeben hatten, kam es an der Einsatzstelle zu Explosionen, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzte gab es nicht. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf etwa 100.000 Euro. Es bestehe Verdacht auf Brandstiftung, sagte ein Polizeisprecher.