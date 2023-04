Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Dortmund Busfahrer rammt geparkte Autos: fünf Menschen verletzt Von dpa | 29.04.2023, 15:28 Uhr

Ein Linienbus hat am Samstagmittag in Dortmund ein parkendes Auto gerammt und drei weitere Fahrzeuge ineinander geschoben. Dabei wurden drei Kinder im Alter von drei Monaten bis fünf Jahren sowie eine Frau als Fahrgast und der Busfahrer selbst verletzt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Zwei der Kinder hatten in einem der parkenden Autos gesessen, das dritte fuhr im Bus mit.