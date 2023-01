Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsunfall Busfahrer fährt nach Streit mit Fahrgast gegen Wand Von dpa | 31.01.2023, 16:32 Uhr

Der Streit mit einem Fahrgast hat einen Busfahrer im Sauerland so sehr abgelenkt, dass er in eine Hauswand gefahren ist. Drei Menschen wurden bei dem Unfall am Dienstag verletzt. Der Fahrgast hatte sich lautstark beschwert, dass der Bus nicht an einer Haltestelle gehalten hatte, obwohl er doch den Stop-Knopf gedrückt habe. Der 48-jährige Busfahrer ließ sich davon so sehr irritieren, dass er von der Fahrbahn abkam. Der Bus prallte gegen die Hauswand und musste abgeschleppt werden. Die drei Fahrgäste seien zum Glück nur leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.