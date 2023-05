Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehrsunfälle Bus weicht Rettungswagen aus: Radfahrerin schwer verletzt Von dpa | 02.05.2023, 21:08 Uhr

Eine Radfahrerin ist in Paderborn schwer verletzt worden, weil ein Busfahrer auf den Radweg ausgewichen war. Er hatte am Dienstagabend einem mit Blaulicht von hinten herannahenden Rettungswagen Platz machen wollen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Linienbusses habe die 62-jährige Radfahrerin übersehen, die in die gleiche Richtung unterwegs war. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Sie erlitt unter anderem eine Platzwunde am Kopf und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.