Schweres Gerät steht in den Trümmern. Foto: Markus Klümper/Sauerlandreporter/dpa FOTO: Markus Klümper Märkischer Kreis Bürgerstiftung richtet nach Hauseinsturz Spendenkonto ein Von dpa | 09.07.2022, 14:51 Uhr

Nach dem Hauseinsturz mit einem Todesopfer in Hemer (Märkischer Kreis) hat die Bürgerstiftung der Stadt („Wenn's im Leben brennt“) für die Betroffenen der Explosion ein Spendenkonto eingerichtet. Das teilte der Bürgermeister von Hemer, Christian Schweitzer, am Samstag über die sozialen Medien mit. „Die Bürgerstiftung möchte sowohl die Opfer als auch die betroffenen Nachbarn unterstützen und wird diese kurzfristig kontaktieren. Ebenso können sich betroffene Familien auch am Wochenende mit der Stiftung (vorstand@wib-hemer.de) in Verbindung setzen“, hieß es.