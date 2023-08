Zoll-Großeinsatz Bundesweite Razzia gegen Firmengeflecht: Sieben Festnahmen Von dpa | 15.08.2023, 12:32 Uhr | Update vor 1 Std. Zoll-Abzeichen Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit einer bundesweiten Razzia in 80 Wohn- und Geschäftsräumen ist der Zoll gegen eine mutmaßliche Bande von Steuerbetrügern vorgegangen. Die 40 Beschuldigten sollen an verantwortlicher Stelle bei mehreren Logistikunternehmen sitzen. Sie hätten unübersichtliche Unternehmensgeflechte aufgebaut und zahlreiche Scheinfirmen und Strohleute genutzt, um für Hunderte Beschäftigte keine Sozialabgaben zu zahlen, teilten Staatsanwaltschaft und Hauptzollamt am Dienstag in Aachen mit. Außerdem sollen sie den Fiskus bei der Umsatzsteuer betrogen haben.