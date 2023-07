Bundeswehr Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild up-down up-down Militär Bundeswehr sucht Hunderte Reservisten für Heimatschutz Von dpa | 05.07.2023, 14:44 Uhr

Für den Heimatschutz in Nordrhein-Westfalen sucht die Bundeswehr Hunderte Reservisten. Als Zielgröße für das bundesweit zweite Heimatschutzregiment nannte Brigadegeneral Dieter Meyerhoff am Mittwoch insgesamt etwa 1000 Soldatinnen und Soldaten, die als Reservisten bereitstehen und sich an Wehrübungen und Ausbildungskursen beteiligen. Dem Heimatschutzregiment, dessen Aufbau im November 2021 gestartet worden sei, gehörten derzeit etwa 500 Reservisten an, sagte er in der Landespressekonferenz in Düsseldorf.