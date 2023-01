Demonstration in Erkelenz Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Rekapitulation Bundestag debattiert über Lützerath-Einsatz Von dpa | 20.01.2023, 16:35 Uhr

In einer Aktuellen Stunde im Bundestag zu den Protesten in Lützerath hat es eine Diskussion über das Verhalten von Polizei und Demonstranten sowie die Energiepolitik der Bundesregierung gegeben. Kritik gab es in der Debatte am Freitag insbesondere an den Grünen, die den Kompromiss zum Kohleausstieg im Rheinischen Revier zwar im Bundestag unterstützt hatten, aus deren Reihen es aber zur Räumung von Lützerath missbilligende Stimmen gab.