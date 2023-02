Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Bundesrepublik streitet mit NRW um Schutz für altes Schiff Von dpa | 23.02.2023, 01:18 Uhr

Der Bund will verhindern, dass eines seiner Schiffe vom Land unter Denkmalschutz gestellt wird. Der Streit wird an diesem Donnerstag (11.30 Uhr) am Düsseldorfer Verwaltungsgericht ausgetragen. Konkret geht es um das Taucherglockenschiff „Carl Straat“. Es soll als Denkmal in die Denkmalliste eingetragen werden.