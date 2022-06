ARCHIV - Blick in das Foyer der Hauptverwaltung des Energieversorgungsunternehmens in Düsseldorf. Foto: Oliver Berg/dpa FOTO: Oliver Berg up-down up-down Energieversorger Bundesregierung: Gespräche mit Uniper über Stabilisierungen Von dpa | 30.06.2022, 09:20 Uhr

Die Bundesregierung befindet sich nach Darstellung des Wirtschaftsministeriums mit dem Energieversorger Uniper in Gesprächen über Stabilisierungsmaßnahmen. Das sagte eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag in Berlin auf Anfrage. Anlass seien die stark gestiegenen Gaspreise und die reduzierten Liefermengen aus Russland infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.