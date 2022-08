Eine Passagiermaschine startet von einem Flughafen. Foto: Julia Cebella/dpa/Symbolbild FOTO: Julia Cebella up-down up-down Reisen Bundespolizei verlängert Einsatz zweiter Firma am Flughafen Von dpa | 01.08.2022, 15:33 Uhr

Nach einem chaosfrei verlaufenen Wochenende an den großen nordrhein-westfälischen Flughäfen hat sich die Bundespolizei „sehr zuversichtlich“ über den weiteren Betrieb geäußert. Der Einsatz des zusätzlichen Sicherheitsunternehmens, mit dem seit vergangenem Donnerstag zwei weitere Kontrollspuren am Flughafen Köln/Bonn besetzt werden konnten, werde bis zum kommenden Sonntag verlängert, teilte Sprecherin Andrea Hoffmeister am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. Ursprünglich sei diese Maßnahme bis zum 1. August befristet gewesen.