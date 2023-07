Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Flughafen Düsseldorf Bundespolizei verhaftet dreifach gesuchten Mann am Flughafen Von dpa | 25.07.2023, 13:48 Uhr | Update vor 26 Min.

Bundespolizisten haben am Flughafen Düsseldorf einen Mann gestellt, der dreifach per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben gewesen ist. Am Montag sei der 27-Jährige vor einem Flug in die Türkei kontrolliert worden, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.