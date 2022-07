ARCHIV - Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert Reisende am Flughafen. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild FOTO: Christian Charisius up-down up-down Extremismus Bundespolizei: Maßnahmen nach IS-Geste am Flughafen Von dpa | 22.07.2022, 14:53 Uhr

Im Fall der drei jungen Männer, die eine IS-typische Geste auf dem Rollfeld des Düsseldorfer Flughafen in sozialen Medien gezeigt haben sollen, sind laut Bundespolizei sofort alle erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erfolgt. Anhand des Bildmaterials seien alle drei Personen identifiziert worden, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Da auf Grund des auf den Videos zu sehenden Verhaltens ein islamistischer Bezug nicht ausgeschlossen werden könne, seien sofort die Flughafenausweise gesperrt worden. Damit sei sichergestellt, dass ein Zutritt zu Sicherheitsbereichen des Flughafens ausgeschlossen sei. Es sei ebenfalls überprüft worden, dass die Personen derzeit keinen Dienst auf dem Flughafen versehen. Der Fall sei dann an die Düsseldorfer Polizei übergeben worden.