Transformation Bundesländer wollen mehr EU-Mittel auch für starke Regionen Von dpa | 07.09.2023, 13:56 Uhr

Die 16 Bundesländer setzen sich bei der EU-Kommission für eine bessere Förderung auch stärker entwickelter Regionen ein. Starke Regionen seien die „Wachstums- und Innovationslokomotiven der EU“, heißt es in einer „Brüsseler Erklärung“, die die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder am Donnerstag am Sitz der EU-Kommission verabschiedet haben. „Es gilt vorhandene Stärken zu stärken, um so den europäischen Anschluss an den globalen Wettbewerb zu behalten“, heißt es darin.