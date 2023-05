Ausstellung "Wer wir sind" in der Bundeskunsthalle Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Ausstellung Bundeskunsthalle: Deutschland als Einwanderungsland Von dpa | 25.05.2023, 07:01 Uhr

„Wer wir sind - Fragen an ein Einwanderungsland“ ist der Titel einer ungewöhnlichen Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn. Kooperationspartner bei der am Freitag beginnenden Schau (26.5. bis 8.10.) ist das Kölner Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland (DOMiD), das seit 1990 mehr als 150.000 Zeitzeugnisse zur deutschen Migrationsgeschichte gesammelt hat.