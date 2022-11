Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnung Bundeskanzler kommt zur Vergabe des Nachhaltigkeitspreises Von dpa | 08.11.2022, 17:14 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird beim 15. Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf zu Gast sein. Neben Scholz werden auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Fürst Albert II. von Monaco bei der Verleihung am 2. Dezember in Düsseldorf erwartet. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit.