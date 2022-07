Nancy Faeser, Bundesministerin für Inneres und Heimat. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild FOTO: Bernd von Jutrczenka up-down up-down Katastrophenschutz Bundesinnenministerin schlägt „Bevölkerungsschutztag“ vor Von dpa | 13.07.2022, 14:41 Uhr

Bessere Vorbereitung, frühere Warnung, effizienteres Handeln und eine gute Krisennachsorge - an diesen vier Leitlinien orientiert sich eine Strategie von Bundesinnenministerin Nancy Faeser für einen leistungsfähigeren Bevölkerungsschutz. Der Plan, den die SPD-Politikerin am Mittwoch gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, in Berlin vorgestellt hat, setzt dabei nicht nur auf staatliche Stellen. Auch die Bevölkerung soll mitmachen.