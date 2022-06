ARCHIV - Eine Ausgabe der Strafprozessordnung liegt in einem Gerichtssaal. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Extremismus Bundesanwaltschaft klagt mutmaßlichen Syrien-Kämpfer an Von dpa | 27.06.2022, 14:13 Uhr

Ein mutmaßlicher Syrien-Kämpfer muss sich aller Voraussicht nach bald vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat dort Anklage gegen den Mann erhoben, wie die Karlsruher Behörde am Montag mitteilte. Ihm wird vorgeworfen, zwischen 2012 und 2014 viermal nach Syrien gereist zu sein, um in dem Bürgerkriegsland für die Terrormiliz Ahrar al-Sham zu kämpfen. Am Gericht muss die Anklage noch zugelassen werden.