Ermittlungen Bundesanwaltschaft ermittelt nun zu Synagogen-Anschlägen Von dpa | 02.12.2022, 18:02 Uhr

Wie angekündigt hat die Bundesanwaltschaft am Freitag die Ermittlungen zu Anschlägen auf jüdische Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen übernommen. Das sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Details zu den Hintergründen nannte sie allerdings nicht.