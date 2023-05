Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Terrorismus; Bundesanwaltschaft: Anklage wegen Brandanschlags an Synagoge Von dpa | 11.05.2023, 13:56 Uhr

Nach einem Brandanschlag an der Bochumer Synagoge hat die Bundesanwaltschaft einen Mann wegen versuchter Brandstiftung und versuchter Anstiftung zu einer schweren Brandstiftung angeklagt. Der Deutsch-Iraner soll im November einen Brandsatz auf ein Schulgebäude geworfen haben, das unmittelbar an die Synagoge angrenzt, teilte die Anklagebehörde am Donnerstag in Karlsruhe mit.