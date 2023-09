Justiz „Büroversehen“ schuld an SEK-Panne: Verdächtiger weg Von dpa | 12.09.2023, 05:45 Uhr | Update vor 1 Std. Innenminister Herbert Reul Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down

Im Juni sorgte ein gescheiterter SEK-Einsatz in Wuppertal für Aufsehen: Der Verdächtige war nicht daheim, sondern in der Türkei - mit Kenntnis der Behörden. Wie diese Info vor dem Einsatz unterging, erklärt das Innenministerium in einem Papier für den Landtag.