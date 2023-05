Karl-Josef Laumann Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Bürokratie-Vorwürfe: Laumann verteidigt Paket gegen Armut Von dpa | 24.05.2023, 13:11 Uhr

Ein neues Landesprogramm zur Armutsbekämpfung kommt nach Darstellung von SPD und FDP bei vielen Bedürftigen nicht an. Die Beantragung der Mittel aus dem 150 Millionen Euro schweren sogenannten Stärkungspakt gegen Armut sei zu kompliziert, kritisierte die Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lisa-Kristin Kapteinat, am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags. Zudem seien die Fristen zu kurz - das Programm ist auf das laufende Jahr begrenzt. Auch die FDP-Abgeordnete Susanne Schneider sprach von einer Überforderung vieler Träger.