„Wir fühlen uns in Tecklenburg unglaublich wohl“, sagte Glunz am Freitag im Gespräch mit der Neuen OZ. Wann er seine neue Tätigkeit aufnimmt? Das sei Verhandlungssache zwischen den beiden Städten, „spätestens aber zum 1. Juni“.

Stephan Glunz ist in Hamburg geboren und in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Sein Abitur hat er in Wietmarschen-Lohne gemacht, in Osnabrück und Hamburg hat er studiert. Als frischgebackener Diplom-Verwaltungswirt hat er seine Berufstätigkeit in Hamburg im Innenministerium begonnen, ist schnell in den höheren Dienst aufgestiegen und hat schließlich bei der Stadt Hamburg Leitungsfunktionen übernommen. Heute ist Glunz Leiter der Abteilung „Interner Service“ des Bezirksamtes Hamburg-Eimsbüttel mit 35 Mitarbeitern.

In Tecklenburg erwartet ihn das, was er immer am liebsten gemacht habe, freut sich Glunz auf einen komplexen Arbeitsbereich: Personalführung, Rechnungs- und Haushaltswesen gehören dazu. Erfahrungen hat er auch in PC-Steuerung, Gebäude- und Flächenmanagement, als Wahlleiter und Pressesprecher. Dass er künftig in einer Stadt arbeitet, die finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, darin sieht er kein Problem. Das sei in anderen Städten genauso. „In Hamburg zum Beispiel.“

Glunz mag die Hansestadt, hat dort gern gelebt und gearbeitet. Er sei allerdings, gibt er zu, ein wenig „großstadtmüde“. Die passende Zeit also für einen Wechsel ins kleine Burgstädtchen – mit den großen Aufgaben, die es zu bewältigen gibt.