Landtag Bürgergeld-Debatte: SPD wirft Union Kaltherzigkeit vor Von dpa | 03.11.2022, 14:54 Uhr

Die SPD-Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag hat der Union eine „kaltherzige Blockadehaltung“ beim geplanten Bürgergeld vorgeworfen. Anstatt sich gemeinsam unterzuhaken, drohe die Union mit einer Blockade im Bundesrat, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde im Landtag. Das Bürgergeld würde allein in NRW für über eine Million Menschen eine finanzielle Entlastung bedeuten, so Kutschaty.