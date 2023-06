Grillen im Park Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Freizeit Brutzeln im Grünen: Grillen in Parks nicht überall erlaubt Von dpa | 24.06.2023, 08:59 Uhr

Über manchen Parks schwebt vor allem an schönen Sommer-Wochenenden ein intensiver Grillgeruch. Doch wer im Grünen grillen will, sollte sich vorher erkundigen, welche Regeln in seiner Stadt gelten.