Rhein-Sieg-Kreis Brutaler Raubüberfall auf Uhrenhändler: Neun Jahre Haft Von dpa | 02.06.2023, 16:23 Uhr

Wegen eines brutalen Überfalls auf einen Juwelier in Siegburg ist am Freitag ein Angeklagter vom Landgericht Bonn zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der 36-Jährige wurde des schweren Raubes, der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz für schuldig befunden. Sein Verteidiger kündigte Rechtsmittel gegen das Urteil an.