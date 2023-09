Tatverdächtiger Brutale Messerattacke bei Schützenhalle: Mann in U-Haft Von dpa | 06.09.2023, 15:55 Uhr | Update vor 51 Min. Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Dreieinhalb Wochen nach lebensgefährlichen Messerstichen am Rande eines Schützenfestes im Westmünsterland hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 22-Jährige soll in den frühen Morgenstunden am 13. August auf dem Parkplatz der Festhalle in Heiden im Kreis Borken gemeinsam mit drei Begleitern einen 29-Jährigen zunächst beleidigt und dann niedergeschlagen haben, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Schließlich soll er dem Mann mit zwei mitgeführten Messern mehrere Stiche in Brust und Rückseite versetzt haben. Dem Deutschen werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.