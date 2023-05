Auto durchschlägt Brückengeländer und versinkt in Flüsschen Foto: -/Polizei Coesfeld/dpa up-down up-down Unfall Brückengeländer durchschlagen: Auto versinkt im Fluss Von dpa | 28.05.2023, 10:42 Uhr

Ein 29-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen im Münsterland unfreiwillig im Flüsschen Steinfurter Aa gelandet. Der Mann habe in Billerbeck die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei in Coesfeld am Sonntag berichtete.