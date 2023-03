Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Brücke wird für S-Bahn erweitert: Autobahn-Sperrung in Bonn Von dpa | 08.03.2023, 13:07 Uhr

Im Raum Bonn entsteht derzeit eine seit langem versprochene S-Bahn-Anbindung an den Köln/Bonner Flughafen. Wegen der Bauarbeiten für die Linie S13 könne im Sommer ein Autobahnabschnitt im rechtsrheinischen Bonner Stadtgebiet nicht befahren werden, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch in Düsseldorf mit.