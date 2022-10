Autobahn Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Brücke über Autobahn wird eingesetzt: Sperrung der A2 Von dpa | 20.10.2022, 06:41 Uhr

Die A2 ist eine wichtige Verkehrsachse in Nordrhein-Westfalen. Am Wochenende müssen Autofahrer Umleitungen in Kauf nehmen.