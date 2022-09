Prinz Edward Foto: James Manning/PA Wire/dpa/Archivbild up-down up-down Paderborn Britscher Prinz Edward am Freitag zu Besuch Von dpa | 22.09.2022, 12:10 Uhr

Der jüngste Sohn der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. besucht an diesem Freitag Paderborn. Prinz Edward werde die dort stationierten britischen Streitkräfte besuchen und sich ins Goldene Buch der ostwestfälischen Stadt eintragen, kündigte die britische Botschaft kurzfristig am Donnerstag an. „Der Besuch steht im Zeichen einer langjährigen Verpflichtung gegenüber dem Regiment und würdigt dessen Beitrag als Teil der britischen Streitkräfte“, hieß es. Die Region Ostwestfalen sei besonders geprägt von der deutsch-britischen Freundschaft.