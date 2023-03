Dax-Kurve schlängelt sich auf Anzeigetafel Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Chemie Brenntag kauft eigene Aktien zurück Von dpa | 07.03.2023, 19:27 Uhr

Der Chemikalienhändler Brenntag hat ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Das Volumen liege bei bis zu 750 Millionen Euro, teilte der Dax-Konzern am Dienstagabend in Essen mit. Auf Basis eines Kursniveaus von 71,58 Euro je Aktie entspreche dies rund 6,8 Prozent des Grundkapitals. Die Käufe will Brenntag im März beginnen und über einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten abschließen.