Unfall Brennendes Auto: A46 Richtung Wuppertal gesperrt Von dpa | 16.11.2022, 17:47 Uhr

Die Autobahn 46 von Düsseldorf Richtung Wuppertal ist im Bereich der Anschlussstelle Haan-Ost komplett gesperrt. Dort sei ein Auto wegen eines technischen Defekts in Brand geraten und blockiere den rechten Fahrstreifen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Mittwoch. Die Feuerwehr sei vor Ort, um das brennende Auto zu löschen. Verletzt wurde niemand, aber es habe sich mitten im Berufsverkehr bereits ein langer Stau von etwa zehn Kilometern in Richtung Wuppertal gebildet. Wie lange die Sperrung dauert, war noch unklar.