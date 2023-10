Brände Brennende Autos in Wuppertal - Haus evakuiert Von dpa | 18.10.2023, 07:21 Uhr | Update vor 51 Min. Ausgebranntes Auto Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down

In der Nacht zu Mittwoch haben in Wuppertal zwei Autos gebrannt. Das Feuer griff auf das Fenster einer unbewohnten Erdgeschosswohnung in der Nähe über, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte räumten das betroffene Haus. Alle Bewohner blieben den Angaben zufolge unverletzt und konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die genaue Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen gehe man aber von Brandstiftung aus.