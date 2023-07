Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Brandstiftungen in Aachen und Umgebung Von dpa | 04.07.2023, 14:53 Uhr

Die Polizei in Aachen berichtet von mehreren Fällen von Brandstiftung in der Region am Montag und in der Nacht zu Dienstag. Zunächst wurde in Herzogenrath wieder ein Feuer im ehemaligen Gebäude der Hauptverwaltung des Eschweiler Bergwerks-Vereins, dem EVB-Gebäude, gemeldet, wie die Polizei am Dienstag in Aachen berichtete. Dort hatten unbekannte Täter Unrat angezündet, es entstand ein Gebäudeschaden. Mehrere Stunden später brannte eine Sitzgruppe in Innenstadtnähe in Aachen. Und in der Nacht zu Dienstag, kurz nach Mitternacht, wurde in Stolberg an einer Gesamtschule ein Feuer gemeldet. Müllcontainer standen in Flammen. Menschen wurden nicht verletzt, in allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.