Polizeinotruf 110 Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Paderborn Brandstiftung: Polizei veröffentlicht Überwachungsvideo Von dpa | 11.04.2023, 15:15 Uhr

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung suchen die Ermittler nach einem Brandstifter in Salzkotten im Kreis Paderborn. Auf dem von der Mordkommission veröffentlichten Überwachungsvideo ist eine bislang unbekannte vermummte Person zu erkennen, die in der Nacht zu Sonntag ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus gelegt hatte. Zu erkennen ist, wie im Verkaufsraumes eines Kioskes Brandbeschleuniger verspritzt wird.