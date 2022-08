Rauch steigt von einem Waldbrandgebiet in den Himmel. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Lippe Brandstiftung als Ursache für Waldbrände in Extertal Von dpa | 12.08.2022, 15:09 Uhr

Nach vier kleineren Waldbränden in Extertal im Kreis Lippe gehen die Behörden von Brandstiftung aus. Seit Mitte Juli sei am Fuße der Hohen Asch vier Mal ein Feuer ausgebrochen, teilte der Landesverband Lippe am Freitag mit. Nach Einschätzung von Feuerwehr und Polizei habe jemand die Brände gelegt. Der Landesverband hat nach eigenen Angaben Anzeige erstattet. Wegen der Trockenheit könnten sich Waldbrände schnell ausbreiten. Spaziergänger sollten wachsam sein und verdächtige Beobachtungen der Polizei melden.