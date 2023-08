Brände Brandserie in Mönchengladbach gibt Polizei Rätsel auf Von dpa | 05.08.2023, 10:43 Uhr | Update vor 26 Min. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

Eine Brandserie in mehreren Stadtteilen in Mönchengladbach gibt der Polizei Rätsel auf. In der Nacht von Freitag auf Samstag zündeten bislang unbekannte Täter mehrere Autos und Mülleimer, ein Wohnmobil, einen Lkw-Anhänger, zwei Gartenlauben, einen Zaun und eine Hecke an, wie die Polizei am Samstag berichtete. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge oder Gebäude verhindern. Menschen wurden nicht verletzt, der Sachschaden sei allerdings hoch.