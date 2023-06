Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Ermittlungen Brandserie in Aachen: Polizei jagt Feuerteufel Von dpa | 15.06.2023, 16:26 Uhr

Autos, Busse, Lastwagen: Seit mehreren Wochen hält ein oder halten mehrere Feuerteufel die Region Aachen in Atem. In dieser Woche seien in der Aachener Innenstadt bereits zwölf Autos in Brand gesetzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor hatten in Alsdorf bei Aachen zwei Busse und ein Lastwagen gebrannt.