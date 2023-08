Ennepe-Ruhr-Kreis Brand von Gefahrguttransporter: A43 teils gesperrt Von dpa | 15.08.2023, 06:34 Uhr | Update vor 58 Min. Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down

Auf der A43 hat die Zugmaschine eines Gefahrguttransporters gebrannt. Wie die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen mitteilte, brannte das Fahrzeug beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Montagabend auf Höhe des Rastplatzes Scherenberg in voller Ausdehnung. Mehrere Trupps haben demnach verhindert, dass sich das Feuer auf das Gefahrengut ausbreitete.