Düren Brand versperrt Bewohnern Fluchtweg: Acht Menschen verletzt

Ein Kellerbrand hat am Montagabend in Düren den gesamten Treppenraum eines Wohnhauses verraucht und den Fluchtweg für Bewohner in den Obergeschossen versperrt. Rund 70 Einsatzkräfte mussten die Betroffenen mit Brandschutzhauben durch das Treppenhaus führen und teilweise auch über Leitern von außen retten, wie die Feuerwehr Düren am Dienstag berichtete. Von 20 medizinisch untersuchten Bewohnern wurden drei Erwachsene und fünf Kinder zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Die Brandursache war zunächst unklar.