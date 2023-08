Feuerwehreinsatz Brand in Vereinsheim in Mülheim Von dpa | 10.08.2023, 05:38 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down

In einem Vereinsheim in Mülheim an der Ruhr ist ein Brand ausgebrochen. Das Feuer brach am Mittwochabend um die Elektroverteilung des Vereinshauses aus, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Da das Gebäude mit viel Holz gebaut ist, konnte sich das Feuer schnell ausbreiten. Auch eine starke Rauchentwicklung war erkennbar. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte nach eigenen Angaben ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern.