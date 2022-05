ARCHIV - Die Schriftzug «Polizei» leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Polizeieinsatz Brand in Umspannwerk führt zu Stromausfällen in Hagen Von dpa | 30.05.2022, 20:01 Uhr

Ein Brand in einem Umspannwerk hat am Montag zu großflächigen Stromausfällen in der Stadt Hagen geführt. Das teilte die Polizei mit. Das Feuer sei allerdings mittlerweile unter Kontrolle. Erkenntnisse zur Brandursache gab es zunächst noch nicht.