Rhein-Erft-Kreis Brand in Seniorenzentrum: Ein schwer verletzter Bewohner 19.03.2023, 10:21 Uhr

Bei einem Feuer in einen Seniorenheim am Sonntag in Erftstadt ist ein 66 Jahre alter Bewohner schwer verletzt worden. Der Brandort lag im Zimmer des Mannes in der dritten Etage, zwei weitere Bewohner erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei im Rhein-Erft-Kreis mitteilte.