Kreis Olpe Brand in Obdachlosenheim: Mann verletzt Von dpa | 23.05.2023, 16:17 Uhr

Um sich vor einem Feuer zu retten, ist ein 63-Jähriger in Attendorn (Kreis Olpe) aus dem Fenster einer städtischen Unterkunft gesprungen. Der Mann sei am Dienstagmorgen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Schwere der Verletzungen sei noch unklar, Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte eine Sprecherin der Polizei am Nachmittag.