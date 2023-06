Brand in St. Augustin Foto: Sascha Thelen/TNN/dpa up-down up-down Feuerwehreinsatz Brand in Motorradgeschäft sorgt für 50 Meter hohe Rauchsäule Von dpa | 18.06.2023, 14:26 Uhr

Ein Motorradgeschäft ist am Sonntag in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) in Brand geraten. Zahllose Einsatzkräfte seien im Einsatz, sagte ein Sprecher der Stadt. Das Geschäft soll in Vollbrand stehen. Zeitweise war über dem Laden eine 50 Meter hohe schwarze Rauchsäule zu sehen, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Diese ließ sich mutmaßlich darauf zurückführen, dass es sich auch um eine Werkstatt handelt. Die Straße sei verqualmt, das Gebiet um die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt. Nach Beobachtung des Fotografen sind Notfallseelsorger vor Ort.