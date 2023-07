Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Leichenfund Brand in Mehrfamilienhaus: Leiche gefunden Von dpa | 21.07.2023, 08:41 Uhr | Update vor 30 Min.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach ist am frühen Freitagmorgen ein Mensch gestorben. Einsatzkräfte hätten das Haus unter Atemschutz durchsucht und dabei den Leichnam einer Person in einer Wohnung in der ersten Etage gefunden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Dabei handele es sich wahrscheinlich auch um die Brandwohnung. Die Identität der toten Person sei noch unklar. Die übrigen Bewohner des dreigeschossigen Hauses hätten sich unverletzt ins Freie retten können. Ein Übergreifen der Flammen auf die beiden Nachbargebäude habe man verhindert. Die Feuerwehr war demnach mit einem Großaufgebot vor Ort, der Einsatz dauerte mehrere Stunden.