Brand in Mehrfamilienhaus - zehn Bewohner verletzt
In Kreis Steinfurt Brand in Mehrfamilienhaus: Zehn Bewohner verletzt Von dpa | 24.03.2023, 05:33 Uhr

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Metelen (Kreis Steinfurt) sind zehn Bewohner verletzt wurden. Acht von ihnen kamen am Donnerstagabend mit einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte.