Duisburg Brand in leerstehendem Gebäude sorgt für Großeinsatz Von dpa | 06.12.2022, 07:31 Uhr

Ein Brand in einem leerstehenden Gebäude unterhalb der Autobahn 59 in Duisburg hat für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Am späten Montagabend sei eine Rauchentwicklung aus dem ehemaligen Schießstand gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Duisburg am Montagmorgen. Weder im noch um das Gebäude wurden Menschen angetroffen, hieß es. Es habe keine Verletzten gegeben. Feuerwehrleute bekämpften den Brand demnach unter schwerem Atemschutz, mussten das Gebäude wegen Einsturzgefahr aber wieder verlassen und die Löscharbeiten von außen fortsetzen.